Paco León, Leticia Dolera o Lola Índigo se suman a un “apagón cultural” para reclamar ayudas para la cultura

“Con todos los respetos lo del apagón cultural me parece poco meditado y muy desacertado. Sin dejar de ser crítica con las declaraciones del ministro y, por supuesto, considerando la cultura esencial (y, por cierto, no gratuita)”, afirma Virginia Yagüe.

No obstante, la iniciativa lanzada por ese sindicato para los días de hoy y mañana en protesta por la decisión del Ministerio de Cultura de no adoptar medidas específicas para la paliar la crisis que la pandemia de coronavirus está causando en el sector está teniendo una tibia acogida y también tiene sus detractores.

