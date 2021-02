Paco Jémez salva la vida a un golfista que había sufrido un infarto

Jémez nunca había hecho una reanimación así, admitió en ‘Tiempo de Juego’ de la Cope. “Yo sabía hacerlo, me había interesado, pero nunca había tenido ocasión, por suerte. Nunca lo había hecho , pero me había interesado por si nos pillaba en un campo de fútbol y había que ayudar. El hombre está estable, está bien. Muy orgulloso y una satisfacción que no te puedes imaginar”, señalaba el técnico canario, que ha podido hablar con el hombre infartado y que se encuentra estabilizado.

