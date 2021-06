Pacífica Salud realizará importante estudio sobre la Anemia Falciforme en pacientes panameños

Las células en forma de medialuna no son flexibles y no pueden cambiar de forma fácilmente. Cuando esto sucede, el oxígeno no puede llegar a los tejidos cercanos. La falta de oxígeno puede causar ataques de dolor repentino y severo, llamados crisis de dolor. Estos ataques pueden ocurrir sin previo aviso. Por lo que se requiere acudir al hospital para recibir tratamiento, ya que los órganos se lesionan.

