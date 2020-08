Pacientes panameños con tuberculosis, VIH y Covid-19 sobrevivieron

Para Orlando Quintero , presidente de la fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH-sida, si un paciente que mantiene bajo control el VIH se contagia con Covid-19, no debe tener problemas, como lo indica el estudio. “Un paciente controlado está inmunológicamente competente y no tiene riesgo.

La investigación fue realizada por Neyla Rivas, Alejandra Loban, Odemaris Luque, Mario Espinoza, Amador Goodridge y Nicolás Hurtado, y fue publicado el 18 de agosto en la revista científica American Journal of Tropical Medicine and Hygine.

You May Also Like