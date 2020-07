Pacientes de hemodiálisis de la CSS protestan por falta de insumos en Colón

Pacientes de hemodiálisis, que son atendidos en el Centro Integral para Pacientes Renales de la Caja de Seguro Social, salieron a protestar la mañana del lunes, en los predios de esta instalación, en Colón.

En medio de consignas y portando pancartas, los pacientes solicitan la compra de insumos para poder continuar con sus tratamientos.

Según un comunicado de la Asociación de Pacientes Renales de Colón, divulgado en medios radiales y redes sociales, ya han fallecido una docena de pacientes por la falta de diálisis.

#NacionalCri La mayoría de las solicitudes fueron atendidas y resueltas y lo que queda pendiente es darle el seguimiento.https://t.co/rJj7ZCo4jD — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 27, 2020

De allí, que solicitan a las autoridades del Hospital Manuel Amador Guerrero atender estos casos, que se gestione la compra urgente de insumos para hacer la diálisis y garanticen el abasteciendo suficiente para la atención de los pacientes.

En el comunicado señalan que las autoridades médicas, debe tomar en cuenta que dializar los pacientes positivos en el Centro de Atención Integral de Pacientes Renales (CAIPAR) es contraproducente.

Debido a que es mucho más riesgoso, una sola persona positiva por coronavirus, puede enfermar a los casi 150 pacientes, teniendo en cuenta que son una población muy vulnerable ante el Covid-19.

Aseguran que desde hace más de 4 semanas el único centro existente CAIPAR, carece de insumos, a los pacientes no se les proporciona los equipos de seguridad como batas, protección para calzados, las mascarillas están agotadas.

Los pacientes no descartan realizar una protesta el día de mañana en la vía Transístmica.

Se trató de conocer la versión del seguro social, sobre esta situación presentado por los pacientes de hemodialisis, pero no hubo respuesta.

No obstante, Ovidio Jones, presidente de los pacientes renales, indicó que en reunión con las autoridades de la CSS, se comprometieron esta semana, a dotarlos de los insumos necesarios, tanto para los pacientes que están hospitalarizados, como para el centro renal.