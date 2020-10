Pacientes con tuberculosis y otras infecciones en pandemia

En Panamá, un equipo de médicos del Hospital Manuel Amador Guerrero, enfermeras del Programa Nacional de la Tuberculosis en la provincia de Colón, junto al investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP), Amador Goodridge, publicaron en agosto pasado, en la revista científica The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, la recuperación de Covid-19 de pacientes con triple infección por Mycobacterium tuberculosis, VIH y SARS-CoV-2.

You May Also Like