Pacientes con niveles de oxígeno peligrosamente bajos, pero ni lo sienten, ni lo aparentan: otro enigma del covid-19 | Noticias Univision Salud

¿Qué hacer al ver a estos pacientes con niveles tan bajos de oxígeno? Al comienzo de la epidemia los médicos no dudaban en conectarlos a un respirador artificial, pero ahora algunos plantean que no siempre es necesario y que algunos tratamientos no invasivos como la suplementación de oxígeno a través de una cánula nasal o colocar al paciente boca abajo pueden ayudar en algunos casos -y bajo estricto y constante monitoreo-.

En el caso de la neumonía del covid-19, explica Levitan, los sacos de aire de los pulmones colapsan y los niveles de oxígeno caen, pero los pulmones al comienzo no están ni tiesos, ni tan llenos de fluido, lo que hace que el paciente pueda seguir botando dióxido de carbono. “Sin que se acumule el dióxido de carbono, la persona no siente dificultad respiratoria”. Progresivamente puede ir empeorando hasta una segunda fase en la que se presentaría el Síndrome Respiratorio Agudo Severo.

Lo que ocurre con otras enfermedades respiratorias es que los pulmones se llenan de líquido o se endurecen, lo que hace que aumentan los niveles de dióxido de carbono porque la persona no puede expelerlos de forma eficiente y son esas características las que generan la sensación de no poder respirar.

La falta de oxígeno por sí sola no tiene síntomas, explica a Science Magazine , Paul Davenport, terapeuta respiratorio de la Universidad de Florida: “El cerebro no tiene un sensor que detecta nuestros niveles de oxígeno”.

“Normalmente con la neumonía, los pacientes tienen dolor de pecho o al respirar y otros problemas respiratorios. Pero cuando la neumonía asociada al covid-19 se presenta, los pacientes no sienten problemas para respirar, incluso mientras sus niveles de oxígeno descienden. Para cuando lo sienten, tienen niveles alarmantes y neumonía moderada-severa”, explica Levitan en un artículo de opinión publicado en The New York Times.

