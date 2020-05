pacientes con coronavirus que están bien con niveles de oxígeno bajos

Algunos médicos que tratan a pacientes con coronavirus están desconcertados por un nuevo fenómeno que denominan ‘hipoxia feliz’. Se trata de una aparente normalidad de los pacientes a pesar de presentar niveles peligrosamente bajos de oxígeno que los dejarían inconscientes o incluso muertos.

La misteriosa condición que parece desafiar la biología está planteando preguntas sobre cómo el coronavirus ataca los pulmones, informó The Guardian.

Si bien la saturación de oxígeno en la sangre de una persona sana es del 95%, algunos pacientes afectados por coronavirus con niveles en los años 80 o 70, con algunos casos extremos por debajo del 50%.

Y, sin embargo, estas personas se desplazan con sus móviles, conversan sin problemas y se describen a sí mismos como generalmente cómodos.

“Es intrigante ver a tanta gente entrando, cuán hipóxicos son”, ha declarado al periódico británico el Dr. Jonathan Bannard-Smith, consultor en cuidados críticos y anestesia en Manchester Royal Infirmary. “Estamos viendo saturaciones de oxígeno que son muy bajas y no lo saben. Por lo general, no veríamos este fenómeno en la influenza o la neumonía adquirida en la comunidad. Es mucho más profundo y un ejemplo de fisiología muy anormal que se presenta ante nuestros ojos “.

Por su parte, el Dr. Mike Charlesworth, anestesista del hospital Wythenshawe en Manchester, ha asegurado que estos pacientes con otras afecciones pulmonares podrían sufrir hipoxia severa y parecerían extremadamente enfermos. “Con neumonía o una embolia pulmonar no estarían sentados en la cama hablando contigo”, dijo. “Simplemente no lo entendemos. No sabemos si está causando daño a los órganos que no podemos detectar. No entendemos si el cuerpo está compensando “.