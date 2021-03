Paciente de COVID-19 denuncia supuesto abuso sexual en hospital de Chiriquí

Indignación causó la revelación de una joven de 24 años paciente de la sala COVID-19 del Hospital Dr. Rafael Hernández de Chiriquí.

La joven identificada como Evelyn aseguró que el viernes 26 de marzo en el hospital fue abusada por un “sujeto” en el hospital. “Fui ultrajada por un sujeto que medio a tomar dos pastillas. Y el sujeto empezó a tocarme los pies, subiendo por la rodilla, muslo y empezó a frotarme mis parte, yo no me podía mover, entonces me quito la sabanas y empezó a manosear mi vagina por encima del Pampers, no podía moverme, no podía hacer nada… Como que se dio cuenta que no estaba totalmente dormida y se fue. Me siento muy perturbada, porque yo entré aquí con COVID-19 y me pasó esto. Me siento mal por eso, quisiera que se hiciera justicia”, detalló la joven en un video.

Leer también: Mujeres iban a meter marihuana entre yuca fritas y galletas en La Nueva Joya

Por el supuesto abuso, la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones pertinentes, para la cual se pone a disposición de las autoridades competentes con la información que requieran.

Detallan que internamente se iniciaron las investigaciones y se procederá a tomar las medidas que correspondan.

Leer también: Encuentran a hombre en el fondo de una alcantarilla en Arraiján