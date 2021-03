Paciencia, creatividad, empatía… todo lo que los niños están aprendiendo de esta pandemia

Más creatividad. En una sociedad en lo que los niños, no sólo tiene que ir al colegio y hacer los deberes, sino que a menudo ven ocupado casi todo su tiempo en actividades extraescolares, no tiene cabida el aburrimiento. Durante el confinamiento, muchos niños volvieron a experimentar el aburrimiento, algo que, aunque tenga connotaciones negativas, es fundamental para el desarrollo de la creatividad, la curiosidad y la pacienci a, “es una condición que nos lleva a explorar y experimentar. En una sociedad marcada por estímulos constantes, los pequeños apenas tienen tiempo de desarrollar su paciencia. Los confinamientos les han enseñado no solo a saber aburrirse y a ser más pacientes, sino también a valorar la recompensa de esa espera”, concluye.

Aprender de resolver mejor los conflictos. El roce hace el cariño, pero también provoca que los conflictos afloren con más facilidad. Si no podemos huir de ellos porque tenemos que estar encerrados en casa, no nos queda otra que enfrentarnos a ellos y aprender a manejarlos. Esto ha ocurrido especialmente entre hermanos, aunque también entre padres e hijos. Como una vida tener conflictos con los otros nunca es una utopía, tener que enfrentarse a estos roces sí o sí, les ha servido como ‘entrenamiento’, porque, aunque a ningún padre le guste ver discutir a sus hijos, lo cierto es que estos enfrentamientos ayudan al desarrollo emocional , “la vida comporta conflictos y situaciones desagradables que tenemos que afrontar, y nuestra manera de hacerlo depende de qué mecanismos hayamos aprendido”, explica Amalia Gordóvil. Entre las enseñanzas positivas que se pueden extraer de estos conflictos entre hermanos, la profesora destaca que les enseña a defender su opinión, a expresarla correctamente y a explorar sus límites dentro de cada disputa. O sea, que también puede ayudarles, sobre todo en el caso de los adolescentes, a tener un mayor autocontrol sobre sí mismos y sus reacciones.

You May Also Like