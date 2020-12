Pablo López y Passenger, nuevos artistas confirmados que se suman al cartel de Starlite 2021

Los dos nuevos fichajes para el cartel de Starlite Catalana Occidente 2021 son muy distintos entre ellos, pero los dos han sabido llegar a las notas más altas con sus proyectos. Y de ambos se podrá disfrutar en el próximo festival marbellí, que se celebrará en los meses de verano del año que viene.

El malagueño llevará al escenario Unikornio, Once millones de versos después de ti, la nueva obra que supone su cuarto álbum y que está concebida como si fuera un guión de una película. Aunque sus fans no tendrán que esperar a verle en el festival para disfrutar de su nueva música ya que este viernes el proyecto sale a la luz, como bien ha anunciado el cantante en sus redes sociales.

Mike Rosenberg, más conocido por su nombre artístico, Passenger, es un cantautor inglés ganador de múltiples premios y vendedor de platino. Aunque todavía es conocido por su trabajo en la calle, su canción más reconocida y con más de mil millones de reproducciones (1.261.374.544) en Spotify, Let Her Go impulsó su salto a la fama. Sin embargo, esta es solo una canción de un extenso catálogo, el cual se amplió recientemente con su nuevo EP, Remember to Forget, publicado el pasado 11 de diciembre.

Las entradas de estas nuevas confirmaciones estarán disponibles a la venta este viernes 18 de diciembre en su página web. Para los clientes del festival se realizará una preventa el mismo día pero de 10:00 a 12:00, hora en la que se podrá hacer la venta general.

El festival, apuesta por una vuelta segura frente al virus de la COVID-19 como bien se asegura de demostrar en su cuenta de Twitter, ha ido más allá y se compromete en su décima edición al reembolso de las entradas para los casos en los que el cliente no pueda acudir al evento por dar positivo.