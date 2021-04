Pablo López debutó de gran manera en la temporada 2021 con los Marlins

El lanzador venezolano Pablo López, tuvo un gran debut con los Marlins de Miami en la temporada 2021 de las Grandes Ligas (MLB), esto en su salida de este viernes ante los Rays de Tampa Bay.

Pablo López fue el encargado de abrir el segundo juego de la temporada 2021 de los Marlins de Miami, teniendo un gran debut en este nuevo curso de las Grandes Ligas ante los Rays de Tampa Bay, dejando sin dudas buenas sensaciones.

López trabajó por espacio de 5.0 innings con los Marlins, sin permitir carreras dos hits en contra, par de boletos y un total de cuatro ponches en su debut en la MLB 2021, teniendo gran control de su recta con el cambio de velocidad para dominar a los Rays.

Además, el zuliano Pablo López se retiró de la lomita de los Marlins con un total de 77 lanzamientos, dejando 51 en la zona de strikes, siendo sin dudas un buen inicio de zafra de Grandes Ligas para este lanzador importante en la rotación de Miami.

Según Marlins Communications, Pablo López, luego de su actuación de hoy tiene efectividad de 1.21 y WHIP de 0.76, con un promedio de bateo de .133 por parte de sus oponentes en sus últimas cuatro salidas, contando desde el 14 de SEP de 2020.

Acá el reporte:

After pitching 5.0 innings allowing two hits and no runs tonight, RHP Pablo Lopez has a 1.21 ERA, 0.76 WHIP and .133 batting average against in his last four regular season starts going back to Sept. 14, 2020.

— Marlins Communications (@MarlinsComms) April 3, 2021