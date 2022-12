Pablo Iglesias exige el cese de Juan Carlos Rivero por decir “los marroquíes roban y salen corriendo” en la narración del partido en TVE

El ex vicepresidente y ex secretario general de Podemos bromeó también con la posibilidad de que el narrador pudiera ser el candidato para la moción de censura reclamada esta semana por Vox y Ciudadanos. “Así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción”, añadió Iglesias en su tuit.

La resaca del partido entre España y Marruecos en el Mundial de Qatar del pasado martes continúa. Y no ya por la inesperada eliminación de la selección española frente al vecino del sur, sino por un comentario realizado por el narrador de TVE, Juan Carlos Rivero, que ha sido duramente criticado en las redes sociales , incluida la cuenta de Twitter del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

