Pablo Carreño y Paula Badosa se meten en octavos y Muguruza queda eliminada

Quien no pudo superar los dieciseisavos de final fue Roberto Carballés, que llegaba al duelo contra Grigor Dimitrov después de un histórico triunfo ante el canadiense Denis Shapovalov. Su primera victoria ante un ‘top ten’ no tuvo continuidad este sábado y se vio obligado a la retirada en el segundo asalto cuando caía por 6-1 y 6-3. Carballés sufrió problemas estomacales que le derivaron en fiebre y malestar.

