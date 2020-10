Pablo Carreño se deshace del alemán Altmaier y se cita en cuartos con Djokovic en Roland Garros

El balcánico mandó en las dos primeras mangas y sólo tuvo más problemas en la tercera en la que el ruso le recuperó un ‘break’ y tuvo dos bolas de rotura para ponerse 4-2. No las aprovechó y ya no ganó ningún juego más.

Ahora, Carreño tendrá una particular revancha en cuartos de final contra el serbio Novak Djokovic, que sólo tiene una derrota en su haber esta temporada, la polémica descalificación que sufrió ante el asturiano en el pasado US Open tras dar un pelotazo a un juez de línea.

