Pablo Brunstein y Carolina Castillo, caras de Nex

Les tengo una buenísima. Está confirmado: Pablo Brunstein y Carolina Castillo, los exguerreros y novios, ya forman parte de Nex Canal 21. ¡Opa!

Pero ¿qué es lo que harán? Bueno, nos confirmaron que serán las caras de un nuevo proyecto, llamado Mujer: “Siempre agradezco a la vida y a Dios por lo que pone en mi camino, así que espero que lo pueda hacer bien, espero llenarlos de alegría todas las mañanas, poder entretenerlos, que sea el inicio de un gran éxito“, fueron las primeras palabras de Carolina, quien también es modelo.

Mire: ‘La Ñata’, 35 años saltando y gozando con la Calle Abajo de Las Tablas

La revancha

Para Pablo, es un desafío personal. Él es actor vocacionalmente, pero otra cosa que le gusta hacer es la conducción. “Animo eventos y demás, me preparé para conducir un programa que al fin y al cabo no me tocó ese rol, me tocó otro, pero poder mostrar eso que sé hacer para mí es un gusto grande”, dijo.

¿Pablo en un programa de Mujer? Sí, y aclaró que no tiene nada malo, porque se hablará de todo lo que también le interesa a los hombres.

Carolina no cree en que haya problemas con géneros, porque al fin y al cabo hombres y mujeres salen de una mujer. “Los hombres nos mueven, sino no pudiéramos nacer, a ese punto”, explicó Caro.

A Carolina le encanta que las mujeres se sientan seguras de sí mismas y que luchen por sus sueños. “¿Qué les puedo ofrecer en el programa? Poder empezar las mañanas diferentes, que se sientan lindas, hablar de moda, aprender a querernos a nosotras mismas”, explicó la cara de TV.

De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. por las pantallas de Nex, Canal 21. ¡Tienes una cita a partir del 2 de marzo.

No se pierda: El secreto de Yoani Ben para tener ese abdomen planito y estar esbelta