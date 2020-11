Pablo Brunstein sobre muerte de Maradona: ‘Estoy en ‘shock’, no lo puedo creer’

El mundo llora a Diego Armando Maradona. “Maradona: muere el argentino que fue mucho más que el futbolista más grande de la historia”, así tituló la BBC News esta triste noticia que se dio a conocer ayer en horas del mediodía.

Se conoció que el astro argentino falleció a los 60 años de edad de un paro cardiorespiratorio en su casa en Buenos Aires, según confirmó su abogado a la prensa local. La leyenda del fútbol había sido operado recientemente de un hematoma cerebral y estaba en proceso de recuperación. ¡Tristeza!

Pablo Brunstein, argentino residente en Panamá, presentador de Mujer TV, modelo y exguerrero, habló con día a día sobre esta gran pérdida, ya que él es un gran fanático del fútbol de su país. “Estoy ahorita en casa viendo un poquito la TV argentina. Maradona en Argentina es lo que es Durán aquí y Durán, lo que es en el boxeo, Maradona lo es el fútbol. Él como futbolista hizo que Argentina fuera conocido como país, incluso para gente que no sabía dónde quedaba el país”, dijo.

Contó que es un luto enorme el que se siente deportivamente hablando y que aún no puede creer esta noticia que lo agarró en pleno programa. “Todavía estoy en estado de ‘shock'”, explicó.

Todos somos imperfectos

Dejando a un lado sus escándalos y las críticas que ha recibido por sus actos, Pablo recuerda todo lo que hizo Maradona por el país y lo que significó para Argentina. “Es casi lo mismo que pasa aquí con ‘El Cholo’, y a mí me molesta cuando alguien ataca a Durán, me dan ganas de matarlo, porque todas las personas tenemos miserias, nos podemos equivocar, la gente es mandada a hacer para tirar la primera piedra, y porque una persona sea adicta y atacarla por eso es horrible”, explicó.

Incluso ha leído en redes sociales a gente que celebra la muerte de otras personas que ha tenido una vida turbulenta y demás. “Esa gente es miserable, ojalá encuentren a Dios en su vida y puedan ser mejores personas”, destacó el presentador.

A Pablo le ha escrito muchos amigos y conocidos que están consternados con esta noticia. “Es una noticia bomba, es un año muy de mierda, es un año en el que el COVID-19 se llevó a gente muy querida y se sigue llevando gente, a la población le hizo mucho daño”, acotó.

Muy joven todavía

Considera que a sus 60 años era muy joven todavía y ha sido muy impactante esta noticia, independientemente de la vida que haya llevado: “Hoy por hoy es joven 60 años todavía. Hay cosas que ideológicamente no compartía con él, los errores que tuvo, etc, pero no soy juez para juzgar, me preocupo por mí”, contó.

A Brunstein solo le queda hablar de lo que le dio Maradona a Argentina, cómo la puso en terreno y de las glorias que le dio al país como tal.

‘Este ‘man’ es la persona que más feliz me hizo en mi vida’

Sus amigos en Argentina están todos en ‘shock’, su familia por lo fuerte de la noticia. “La gente tiene que entender que esa gente humilde y trabajadora que vive el día a día y pasa la vida con más sufrimientos que alegría a veces te dice cosas como: ‘este ‘man’ es la persona que más feliz me hizo en mi vida’…”, destacó Pablo.

Y es que una persona que te da una alegría tan grande como ganarte un Mundial de fútbol no tiene precio.

Espera que la familia de Maradona tenga paz y que él tenga el descanso que se merece porque lo dio todo como deportista.