Pablo Brunstein nunca dejará sola a Carolina Castillo

Todo lo que se necesita es amor. Aparentemente, Carolina Castillo y Pablo Brunstein son una de las parejitas más estables del “Chollywood”. ¡Ujum!

Y es que los presentadores de Mujer no dejan de destilar amor, el uno por el otro, en redes sociales; y de jurarse amor eterno, aunque todavía no haya compromiso con anillo. Ahora, eso no quiere decir que no lo haya en sentimiento, y así lo ha dejado ver el “macho que se respeta”.

Mire: Nuestra edición impresa

Castillo mostró en sus historias de Instagram el hermoso bouquet de rosas (blancas y rojas) que le mandó su argentino con un bello mensaje: “Nunca vas a estar sola, te amo Pitu”. ¡Qué hermoso!

Ah, pero ella también le expresó todo su amor: “No sabes lo especial que eres, gracias por ser y estar siempre. Eres mi gran soporte️ TEAMO”. Pero, como esto es amor por aquí y por allá, él respondió: “Yo te amo a vos, reina de todo”.

Como saben, Carolina ha pasado por momentos difíciles tras el deceso de su madre, quien padecía leucemia, y perdió la batalla contra el COVID-19.