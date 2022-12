Pablo Barrios, la nueva joya de Simeone, apunta a la titularidad en Liga ante el Elche

El desparpajo, la calidad y la insistencia de Pablo Barrios no pasa desapercibida en el Atlético de Madrid . El trabajo premia y si es con Simeone , aún más. Tras su notable partido en Carballino ante el Arenteiro , con gol incluido (1-2), todo apunta a que el Cholo , si no hay un giro de 180 grados, le dará una nueva oportunidad al canterano en el once titular frente al Elche (jueves, 21:30).

