Pablo Alborán, Izal, Vanesa Martín, Gloria Trevi y Luis Fonsi, en el nuevo disco de duetos de Raphael

El álbum, que llevará por título Raphael 6.0, recogerá canciones que el artista “siempre quiso cantar” y así, además del Me olvidé de vivir que popularizó Julio Iglesias y que él reinterpreta junto a Manuel Carrasco, también ha hecho suyo el no menos célebre Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, retitulado Vivir así es vivir de amor al lado de Gloria Trevi.

