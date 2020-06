Pablo Alborán: ‘Estoy aquí para contarles que soy homosexual y no pasa nada’

“Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre. Mi intención es ser coherente, consecuente y lo más responsable posible, además de intentar luchar contra toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad , desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia… Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso“, expresó el cantautor, ganador de tres Premios Grammy Latinos.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual, pero yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, ha dicho en un video de no más de tres minutos compartido en su cuenta de Instagram.

You May Also Like