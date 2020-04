Pa’ Sandra Sandoval sus hijos no estaban aprendiendo nada con las tareas

¡Jooo! Sandra Sandoval está bien agradecida con Dios porque el Ministerio de Educación suspendió las clases hasta nuevo aviso, porque para ella, sus hijos no estaban aprendiendo es que nada, ya que no los veía estudiando sino haciendo una ruma de tarea.

Según “La Gallina Fina” ella ya ni sabía como resolver ni a quién llamar para que les explicara. “Yo hallo que no estaban aprendiendo nada, de verdad siento que no estababan aprendiendo nada, casualmente Luis Esteban y Camila me estaba preguntando qué iba a pasar con ellos , pa’ mí que eso no van a suspender, porque yo no veo que ustedes estudian, a ustedes se les queda en la cabeza cuando lo ponen a estudiar, que les ponen el examen, que le esconden todos los libros para que ustedes respondan las preguntas, pero eso de que les pongan, haga la tarea, haga la tarea, no se aprende nada. Lo mejor que pudieron hacer es suspendido eso”.

Sandra señaló que espera que todo lo del Coronavirus pase rápido para que los estudiantes puedan regresar a las escuelas, donde sí aprenden. Las seguidoras en redes estuvieron de acuerdo con la cantante, ya que según muchos, las tareas la hacían los padres.

