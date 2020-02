Ozzy Osbourne cancela definitivamente su gira norteamericana por problemas de salud

En este punto, Ozzy confesó que había sido diagnosticado con la enfermedad de párkinson y que ya estaba medicándose: “No soy bueno guardando secretos. No puedo andar por ahí con esto más, porque es como que se me están acabando las excusas , ¿entiendes?”

De este modo, el regreso del viejo rockero de 71 años a la carretera se espera para el próximo mes de octubre en el tramo europeo de No More Tours 2, que tiene una parada prevista el 22 de noviembre en el WiZink Center de Madrid -inicialmente la fecha era en Barcelona y tras un primer aplazamiento se reubicó en marzo de este año en Madrid, aunque tuvo que posponerse por segunda vez hasta noviembre-.

Después de dos aplazamientos, Ozzy Osbourne ha cancelado definitivamente su gira norteamericana de despedida, No More Tours 2, para tratarse de los problemas de salud que le persiguen desde el pasado año y que le han llevado a confesar recientemente que ha sido diagnosticado con párkinson.

