Ozuna participa en ‘Mamacita’, el nuevo sencillo de Black Eyed Peas

“RITMO (Bad Boys For Life)” también ha obtenido múltiples certificaciones en diversos país, entre ellas, cuatro veces Platino en México, tres veces Platino en España, Platino en Italia, Suiza, Brasil, Argentina, Colombia y C osta Rica, y Oro en Canadá, Francia (dos veces), Suecia y Turquía.

Sobrepasando las 1.000 millones de reproducciones en menos de seis meses, incluyendo 432 millones en Spotify, el tema se ha convertido en su “canción más escuchada a través de una plataforma”, superando las cifras de sus éxitos “I Gotta Feeling” y “Where Is The Love?”.

Los seguidores de Black Eyed Peas conocen bien a J.Rey Soul por sus grandes aportes al álbum “Masters of the Sun Vol. 1” (2018) y sus actuaciones durante su gira en 2019 por Europa, América Latina y Asia.

You May Also Like