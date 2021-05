Ozuna arrestado en el estado de Georgia

“Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna a primera hora de la tarde e inmediatamente informamos a la Oficina del Comisionado. Los Bravos apoyan plenamente la política de Grandes Ligas sobre la violencia doméstica, que subraya al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará la violencia doméstica en ninguna de sus formas. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios y todas las preguntas sobre los asuntos deben ser remitidas a la Oficina del Comisionado.”

