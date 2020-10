Oxford seguirá con los ensayos de su vacuna

Las autoridades no ofrecieron información sobre el paciente, como ha sucedido también en este caso, pero los investigadores aseguraron que se trataba de algo normal dentro del proceso y que ya había ocurrido en otras ocasiones. Así, el incidente no supuso un revés y un tiempo más tarde se volvió a poner en marcha el ensayo clínico.

Tras anunciar la muerte del paciente, Oxford y AstraZeneca confirmaron que la triste noticia no frenará el proceso de ensayo clínico . Han asegurado en un comunicado que se han seguido fielmente todos los requerimientos de seguridad: “Todos los eventos médicos relevantes son asesorados de cerca por investigadores, un comité independiente de monitoreo de seguridad y también las autoridades competentes. Estos acontecimientos no han levantado preocupaciones sobre la continuación del presente estudio “.

Así, como Anvisa sostuvo que “según reglamentos nacionales e internacionales de Buenas Prácticas Clínicas, los datos sobre los voluntarios de las investigaciones clínicas deben ser mantenidos en secreto , en conformidad con los principios de confidencialidad, dignidad humana y protección de los participantes”, no se publicaron datos del paciente y no es posible saber en qué grupo se encontraba .

