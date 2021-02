Oxfam pide a la UE analizar sus países al elaborar lista de paraísos fiscales

Por ese motivo, la ONG abogó por analizar “de manera adecuada” los Estados miembros de la Unión y que los veintisiete países cumplan “los mismos estándares, si no más altos”, que las jurisdicciones no pertenecientes al club comunitario.

“La lista todavía aprueba a todos los países de la UE al no evaluar sus prácticas fiscales. Tampoco recoge algunos de los peores paraísos fiscales del mundo, ya que no incluye de forma automática en la lista negra las jurisdicciones con tasas impositivas bajas o equivalentes a cero”, señaló Oxfam.

You May Also Like