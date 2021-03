Otro repunte, ¿es posible? | La Prensa Panamá

Hay que entender que las vacunas tienen una eficacia de 95% (muy bueno), pero a la vez, hay 5% de personas, adecuadamente vacunadas, que no producen anticuerpos. Además, el desarrollo de la protección completa ocurre por lo menos, 6 semanas después de la vacunación. Muchas personas creen que salen protegidas del salón donde se vacunaron, lo cual no es cierto y podría crearles una falsa sensación de seguridad y por tal motivo, disminuir su cuidado personal.

