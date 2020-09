Otro desamparo de la libertad de expresión

Así se expuso en el texto del mismo fallo, de la siguiente forma: “Sobre el particular se observa –en principio– que la demanda que nos ocupa cumple con la mención expresa de la orden impugnada; de la servidora pública que lo expidió; de los hechos en que se funda la pretensión y la garantía constitucional que se considera infringida, amén que se acompañó la copia del disco compacto que contiene el acto acusado; no obstante lo anterior, esta judicatura se percata que existen impedimentos que obstaculizan su admisión”.

