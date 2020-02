Otra oportunidad para la transparencia

No se trata de una apreciación subjetiva de nadie. El boletín –como los que reciben los estudiantes– recoge datos objetivos de los 71 diputados, de fuentes oficiales como el Tribunal Electoral, la Contraloría General, la Asamblea Nacional y las páginas de los propios diputados. Los datos incluyen la asistencia al Pleno y las Comisiones, los gastos de Planilla, viajes y viáticos, la Declaración de Patrimonio y de intereses, los donantes de campaña y la gestión legislativa. Si no hay información, se obtiene mala nota. Simple.

Si el señor presidente de la Asamblea ha intentado cumplir su promesa y no ha logrado el apoyo de sus camaradas de partido, es algo que no sabemos. Lo que sí hemos visto es su cara burlona y complaciente, mientras sus colegas se burlan de otros ciudadanos y otros colegas. Lo vimos poner restricciones al ingreso a la Asamblea y utilizar a la fuerza pública para alejar a los jóvenes que dieron una lección de dignidad al país. Lo que hemos visto, es la acción lamentable de otro diputado.

