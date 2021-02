Otra exasesora de Andrew Cuomo se sumó a las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York

Estos señalamientos siguen a los de Lindsey Boylan, una ex funcionaria estatal de desarrollo económico que dijo que Cuomo la había acosado en varias ocasiones entre 2016 y 2018, en un momento, dándole un beso en los labios no solicitado en su oficina de Manhattan, recuerda el Times .

Bennett indicó al Times que “comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo y me sentí terriblemente incómoda y asustada y me preguntaba cómo iba a salir de eso y asumí que era el final de mi trabajo”.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se halla por segunda vez en medio de acusaciones de acoso luego de que una ex ayudante denunciara que le hizo preguntas incómodas sobre su vida sexual, lo que el demócrata ha rechazado , señala este sábado el New York Times.

