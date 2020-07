Otra cuarentena generalizada será poco efectiva sin una estrategia para romper la cadena de contagio, advierte Cámara de Comercio

Ante esta situación, el Gobierno Nacional ha tenido que solicitar ayuda financiera a organismos internacionales para poder sufragar los gastos en materia de salud y económico como por ejemplo: el pago mensual de $100 a trabajadores que no están trabajando, entrega de bolsas de comida, préstamos a las micro, pequeña y medianas empresas, al sector agropecuarios , etc.

De acuerdo con los empresarios , la COVID-19 es una situación que transciende todas las esferas, y si no logramos enfrentar el aspecto sanitario, lo demás sucumbe. No existen fórmulas mágicas, pero las experiencias revisadas indican que se requiere de un trabajo arduo, conjunto y transparente.

