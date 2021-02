Otra compra que genera sospecha: la cadena de frío

La Prensa preguntó al Minsa, desde principios de enero, por qué el acto público no se hizo antes –cuando estuvo negociando y analizando las vacunas que adquiriría el país, en noviembre pasado– así como la razón por la cual se redujo a la mitad del tiempo el requisito de experiencia en manejo de cadena de frío y vacunas. No hubo respuestas.

Otro asunto importante es que pide que a la hora de decidir la adjudicación consideren que la certificación de monitoreo de temperatura de la Organización Mundial de la Salud que aportó el Consorcio Bajo Cero es de una empresa a la que ellos no representan y con la que no han tenido contacto alguno, según correos adjuntados por Trasa Thermo King y la propia empresa que daría este servicio.

