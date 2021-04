OTAN lanza advertencia a Rusia por agravamiento de tensiones en Ucrania

El gobierno ruso no ha desmentido la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania y asegura que no pretende marchar a una guerra, aunque adelantó que no “permanecerá indiferente” a la suerte de la población rusófona en Ucrania.

Rusia “debe respetar sus compromisos internacionales (…). No reconocemos y no vamos a reconocer la ilegal e ilegítima anexión de Crimea por parte de Rusia”, dijo Stoltenberg.

