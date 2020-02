Óscars: Todas las miradas en ‘1917’, ‘Había una vez…en Hollywood’ y ‘Parasite’

Por segundo año la 92 ceremonia no tendrá presentador, -hace treinta que esto no ocurría-y serán los diversos artistas los que vayan anunciando las categorías. A su vez, por primera vez los 8469 votantes miembros de la academia que están en condiciones de votar, lo han podido hacer de manera enteramente electrónica, pese a que aún se pueden enviar los votos por correo. Tan solo unas pocas personas de la empresa PriceWaterhouseCoopers saben desde el martes pasado quienes son los ganadores.

Lee también: Si el actor Idris Elba necesita ayuda en Panamá que llame a Eddy Vásquez

Por un sistema de elección que se volvió a implementar en 2009 (se había usado entre 1934-45), la categoría más preciada, la de mejor película es la única que no se elige por voto directo. Es decir que por medio de un proceso de sumatoria de votos, todos los miembros eligen en esa categoría sus preferidas de mayor a menor, y si el más votado no supera el cincuenta por ciento más uno de los mismos, por medio de una selección se elimina al menos votado y se pasa a volver a contar hasta así llegar a un ganador. Esta especie de ‘ballotage’ electrónico, intenta que la ganadora resulte un filme del consenso y no una divisora de aguas. Se supone que esto ocurrió entre “Roma” y “Green Book”, que fue finalmente la ganadora el año pasado. Por eso mismo ya no es tan habitual que el que gane mejor dirección sea el mismo de mejor película.

Mira también: A Nathalie Pino le sacaron la costilla #7 para repararle la ñata

Con los premios BAFTA de la academia británica tan solo una semana antes y habiendo sido la gran triunfadora con siete máscaras doradas, se supone que “1917”, el filme que cuenta una historia en el final de la Primera Guerra Mundial, del director inglés Sam Mendes -basado en las memorias de su abuelo que luchó en esas batallas- podría llegar a ser la elegida. La categoría mejor director estará muy peleada entre grandes popes como Martin Scorsese por “El Irlandés”, o Tarantino por “Había una vez…en Hollywood” y el propio Mendes que al recibir su Globo de Oro dijo: “No hay un solo director en esta sala que no esté a la sombra de Scorsese”.

La producción de “El Irlandés” logró reunir luego de más de veinte años a Robert De Niro y Al Pacino, junto al retorno de Joe Pesci a la actuación. También la película de Tarantino es todo un deleite técnico y el tándem Di Caprio-Pitt está de maravilla y debería llevarse alguna estatuilla.

En el rubro mejor actor no parece nadie hacer mella a la performance de Joaquin Phoenix por “Joker”, y en la de mejor actriz Renée Zellweger por “Judy”, la biopic de Judy Garland, ambos no para de recibir premios de todas las ceremonias previas como los Globo de Oro y los diversos sindicatos de la industria hollywoodense y hasta el BAFTA también.

Laura Dern, como actriz secundaria y su implacable abogada de familia en “Historia de un Matrimonio”, también se rumorea que ya debe tener preparado su discurso. Puede ser que esté un poco más peleado el rubro de actor secundario entre: Al Pacino, Joe Pesci (ambos ya tienen uno) y Brad Pitt, nada menos.

Otro filme que se descarta ganaría el premio a mejor en habla no inglesa es “Parasite” -por encima de “Dolor y Gloria” la película del Almodóvar-, sin embargo su gran recorrido de premios y nominaciones la tiene como candidata en varios rubros más como su creador y director coreano Bong Joon-Ho, una hazaña para él y su país.

La nueva adaptación de “Mujercitas”, la séptima en toda la historia del cine de la directora Greta Gerwin (en pareja con otro director nominado como Noah Baumbach por “Historia de un Matrimonio”) podría también dar alguna sorpresa, aunque fue injustamente relegada de la categoría a mejor director, dejando a sólo cinco hombres luchando por la estatuilla.

En el rubro de animación se cree que ganaría “Toy Story 4”. Y en efectos visuales despuntan la última “Star Wars” y “Avengers: Endgame”.

De este modo, en pocas horas, se acabaran las especulaciones y se conocerán todos los ganadores.