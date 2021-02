Óscar Ortiz considera repulsivas las declaraciones de Bukele tras ataque a militantes FMLN | Noticias de El Salvador

En conferencia de prensa, frente al hospital Rosales, el secretario general del FMLN calificó de repulsivas las primeras declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras el ataque armado a militantes de ese partido, que dejó un saldo de dos personas muertas y dos heridas.

Tras considerar “vomitivas” las primeras reacciones del presidente Nayib Bukele sobre el atentado que costó la vida anoche a dos militantes efemelenistas, El secretario general del partido FMLN, Oscar Ortiz, llamó al gobierno de Bukele y el partido oficial “a no generar odios”.

“Leí lo que dijo el que dice que es presidente a través de un tuit. Es lamentable lo que dijo… De verdad que dan ganas de vomitar con las palabras de un tipo que se dice que presidente. Con este tipo de expresiones es un tipo irresponsable. No encuentro palabras para decirle cuando está viendo la situación”, declaró en una improvisada conferencia con periodistas en las afueras del Hospital Rosales.

En un comunicado oficial, el FMLN consideró que este ataque “es el resultado de una campaña de odio sostenido de Casa Presidencial y el presidente Bukele” contra el partido de izquierda y su militancia.

Ortiz rechazó un informe preliminar de que el ataque habría sido perpetrado por riñas entre fanáticos del fútbol borrachos, lo cual consideró un “distractor”. “Ningún equipo se merece que lo involucren en este tipo de cosas, porque se trata de un hecho criminal, político, una agresión, un acto terrorista, que se debe investigar”, enfatizó.

El dirigente izquierdista dijo que el partido decidirá qué medidas tomará y llamó a la comunidad internacional a observar “el rompimiento al Estado de Derecho y la democracia”.

“Hemos tenido hechos de violencia en el pasado, pero no de esta gravedad. En el país se está configurando una campaña deliberada de odio y construcción de campaña de odio y confrontación innecesaria”, señaló Ortiz, en clara alusión al discurso que ha mantenido el presente régimen en año y medio en el poder.

Sin embargo, el dirigente de izquierda advirtió que “la violencia nos llega a todos”, como sucede con la violencia de las pandillas. “La violencia política y social también nos llega a todos por eso tenemos que ser responsables de evitar que estas cosas sucedan”.

“Uno no puede querer quemar un cañaveral si está dentro de él también”, reflexionó.

“Nos somos intimidables ni cobardes pero no quiere decir que no vamos a denunciar, que no vamos a hacer sentir lo grave que ha pasado”, enfatizó. “Nos duele ver a nuestros compañeros fallecidos… Ha sido un ataque salvaje, disparándole al carro en el que iban niños y adultos. Esto no tiene nombre… es un hecho “salvaje” sin precedentes en los últimos tiempos”, concluyó.

A este tuit se refiere Ortiz:

