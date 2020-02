Óscar 2020: los posibles ganadores

Dos producciones dispares entre sí luchan el domingo por el Óscar a mejor película: el drama bélico 1917, de Sam Mendes y Parásito, de Bong Joon-ho. La balanza parece que se va a inclinar por un producto británico: el largometraje sobre la Primera Guerra Mundial.

Director

La categoría a mejor director también enfrenta a los dos colosos detrás de la cámara: Sam Mendes y a Bong Joon Ho. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood optará por uno de los suyos: el responsable de Belleza Americana (2000) por la que Mendes obtuvo 4 estatuillas doradas.

Actores principales y secundarios

La actriz principal a esta altura del partido es una obviedad: Renee Zellweger por su correcta labor en la biográfica Judy, así como es más que seguro que el actor principal será para la magnífica interpretación de Joaquin Phoenix en el Joker.

Está cantado también el aparte de actriz secundaria para Laura Dern por el drama familiar Marriage Story e igual pasará con el actor secundario para Brad Pitt por la nostálgica Once Upon a Time in Hollywood.

Guión adaptado y original

El guión adaptado sí es una pelea cuerpo a cuerpo entre ese ejercicio a favor de la comprensión que es Jojo Rabbit y esa declaración de principios a favor de la igualdad de género que es Little Women. Las dos son tan encantadoras y profundas que merecen el reconocimiento las dos. Quien subirá al escenario será Taika Waititi, quien trasladó la especial amistad entre dos jóvenes en el marco de la dolorosa Segunda Guerra Mundial retratada en la novela de Christine Leunens.

El aparte de guión original es otra contienda cerrada entre Parasite y Once Upon a Time in Hollywood.

Cinematografía, maquillaje, vestuario…

En tanto, hay otros tres Óscar bastante claros: cinematografía para 1917; vestuario para la fabulosa Little Women y maquillaje y peinados para la potente Bombshell.

Otras estatuillas doradas que no tienen discusión son la de diseño de producción para Once Upon a Time in Hollywood; la de mejor banda sonora para la genial Joker y canción para I’m Gonna Love Me Again de la biográfica Rocketman.

En tanto, la edición de sonido y mezcla de sonido será para 1917.

Documentales

De igual manera, está seguro el Óscar a mejor documental largo para American Factory y el corto documental para Learning to skateboard in a Warzone.

De paso el mejor cortometraje será para Brotherhood.

Película extranjera

Como va a perder Parásito como largometraje del año se va a tener que conformar con ganar la categoría de película en idioma no inglés.

Animación

Estos apartes no son usualmente reñidos, aunque en esta vuelta sí.

El mejor corto animado está en una batalla feroz entre Hair Love y The Neighbors’ Window.

Hasta hace unos días se da por descontado que mejor película animada sería para la redonda Toy Story 4, aunque Klaus puede ser una de las pocas sorpresas de la noche.

Edición y efectos especiales

La edición es un máscara contra cabellera entre Ford vs Ferrari y Parasite.

Igual de cerrada está la decisión en efectos visuales entre 1917 y Avengers: Endgame.





