Osasuna y Valladolid se atascan y no pasan del empate a cero

Osasuna empató a cero ante el Real Valladolid en un encuentro que no será recordado por el juego desplegado por ambos equipos y en el que los locales se encomendaron a un Chimy Ávila que no pudo materializar sus ocasiones al igual que Sergi Guardiola, quien a punto estuvo de adelantar a los pucelanos estrellando su disparo en el larguero.

