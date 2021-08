“Os he echado de menos”

“Estoy sonriendo porque hice un récord de 40 días sin dar entrevistas . Fue un momento fantástico en el que me concentré en el trabajo y me olvidé de mis amigos de la prensa ”, explica Mourinho en sus redes sociales. “Hoy fue el día. Hice una entrevista con la Roma y puedes verla mañana [martes]. Nada realmente interesante, para ser honesto. Amo a la prensa, la extrañe mucho ”.

You May Also Like