Ortega Murillo S.A., la familia que manda en Nicaragua

Casado con Xiomara Blandino, ex miss Nicaragua y actualmente subdirectora de Canal 8, Juan Carlos Ortega Murillo no ha estado libre de polémicas. Constantemente ataca a los opositores en sus cuentas de redes sociales y también a su suegro, papá de su esposa, abiertamente opositor y crítico del gobierno de Ortega.

La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, experta en derecho administrativo, considera que la Contraloría solo informa las cantidades de contrataciones que reciben y cuántas analizan. “Es una información de forma, no de fondo”, advierte. “A mí lo que me interesa saber es cuáles fueron los resultados de las contrataciones que analizaron”, se queja.

Ángela Gabriela García Hurtado figura como representante en los contratos con el Estado de In & Out Publicidad y Lumicentro. En la primera, según documentación oficial, es socia de Mayling Patricia Alegría Doña, accionista de tu nueva Radio Ya, Canal 8 y concesionaria de la red de gasolineras administradas por la esposa de Rafael Ortega Murillo, Yadira Leets Marín, quien es propietaria de esta misma televisora.

La más beneficiada ha sido In & Out Publicidad, una compañía que se dedica a colocar rótulos en las vías y carreteras que recibió 251.208 dólares en cinco contratos entre 2018 y 2019. Solo Inatec le entregó el 60 por ciento de ese monto.

