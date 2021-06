Ortega Cano se desmarca de su cuñado José Antonio como su portavoz frente a Rocío Carrasco

Después de las duras declaraciones de José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, sobre Rocío Carrasco, el distanciamiento entre los Mohedano-Ortega y la hija de Rocío Jurado ha quedado más que patente. La familia lo erigió entonces como portavoz para responder a todas las cuestiones sobre Carrasco, algo con lo que no está de acuerdo Ana María Aldón, mujer de José Ortega Cano, tal y como ha manifestado este sábado en el plató de Viva la vida, donde trabaja como colaboradora.

“No creo que José Antonio pueda hablar por boca de mi marido“, ha expresado Aldón. Posteriormente, el propio torero entró en directo en el programa a través de una llamada telefónica para aclarar el asunto y explicar en qué temas considera que José Antonio sí ejerce de portavoz de la familia.

Después de haber dicho esta semana que consideraba que su cuñado “es nuestro portavoz” en todo lo relacionado con Rocío Carrasco a raíz de su serie documental, Ortega Cano ha matizado que es portavoz en asuntos relacionados con las herencias: “Él sabe mucho de todo eso. Yo tengo mis abogados que me van a representar en este tema”, ha indicado.

En una actitud conciliadora, el viudo de Rocío Jurado no ha suscrito las críticas de José Antonio a Rocío Carrasco, pero ha dejado claro que está “muy unido” a la familia Mohedano. “A todos, porque siempre se han portado muy bien conmigo. Desde José Antonio, Gloria… Todos. No tengo por qué cambiar de opinión”, ha manifestado el diestro.

En su opinión, “hay que escuchar las dos partes, no es un tema fácil. Es complicado y lo mejor que hay que tener es temple y darle tiempo al tiempo. Con toda mi sinceridad digo que me he sorprendido con la primera serie porque no hay nada que me afecte a mí directamente”, ha comentado.

Ortega Cano ha admitido entonces que “puede que Rocío (Carrasco) tenga sus motivos para no hablarme, quién sabe… Todos cometemos errores, pero no tengo ni idea. Ella durante un tiempo se apartó de todos”, ha dicho.

Por último, el torrero ha dejado la puerta abierta a retomar la relación con la hija mayor de Rocío Jurado: “Seguro que cuando termine todo la llamo por teléfono un día“, ha zanjado.