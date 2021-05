Ortega Cano desvela el motivo de su mala relación con Rocío Carrasco

“No he tenido una relación muy fuerte, pero lo que me acerca a Antonio David son Rocío Flores y David Flores , porque yo soy abuelo de esos dos niños y les tengo mucho cariño. Por lógica, yo tengo que estar con ellos cuando vienen a Madrid, los quiero mucho”, ha manifestado.

Respecto a su relación con Antonio David Flores, el diestro ha admitido que tiene relación con él, pero “ tan solo de hablarnos , pero a mí no me ha hecho nada anormal para estar enfadado con él”.

El torero ha desvelado entonces el punto de desencuentro que ha tenido con su hijastra: “El único problema que yo he tenido con Rocío Carrasco ha sido a causa del museo de Rocío Jurado , yo sé que a ella le hacía mucha ilusión, y no se abrió por temas económicos, aparte de los asuntos administrativos del ayuntamiento y demás”.

