Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila dan positivo en coronavirus

Asimismo, ha explicado que para ella “ un 31 en casa, en pijama y calentita es lo mejor” que le podía pasar , “pero perder a papi o a algún ser querido no, ME NIEGO”. Por el momento, ni Ortega Cano, que tiene 67 años y cuya salud se ha resentido recientemente, ni Aldón han hablado del asunto.

You May Also Like