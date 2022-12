Orlando Quintero: ‘60% de los casos son en personas educadas’

Belice y Panamá son los países con más casos de sida per cápita en la región. ¿Qué dice eso?

Estamos, además, entre los seis países más afectados de América. Teniendo lo que tenemos, da pena que tengamos problemas tan básicos. El manejo del presupuesto de salud y de todo es vergonzoso.

¿De qué le da más miedo a la gente hablar, de VIH o de salud mental?

De las dos. Hay un temor y un estigma horrible. Y eso hace que uno mismo se discrimine y se trague solo el problema.

¿Cuál es el temor más grande?

A la muerte y a ser discriminado. Y eso pasa: tu propia familia te discrimina.

¿A usted le pasó?

Con la mía no, pero en un movimiento matrimonial en el que estaba sí: me pidieron retirarme “por caridad cristiana”.

¿Ha mejorado en algo el tema con la educación sexual?

No. Los pelaos siguen en Belén con los pastores, pensando que el virus no existe y teniendo sexo a diestra y siniestra sin ninguna consciencia de riesgo.

¿Y a nivel adulto?

Sigue el pensamiento de “a mí no me va a pasar”. Peleamos con el virus del VIH, el virus del estigma y el de la ignorancia. Y la ignorancia es de todo el mundo. Desde los CEOs hasta los bien cuida’os siguen pensando que esto se pega con un abrazo o comiendo con el mismo tenedor.

¿Olvidamos la posibilidad de infectarnos o le perdimos el miedo?

El primero más, pero lo segundo también. Como hay un tratamiento, la gente piensa que lo usa como plan B y listo.

Y el estigma, ¿ha mejorado o nada?

En relación a los años 80, sí. Pero todavía golpea mucho. El terror a ser aislado es enorme. Tanto, que hay quienes por un diagnóstico hasta se quitan la vida. Literalmente o dejando de tomarse los medicamentos que los mantienen con vida.

¿La curva ha estado alguna vez a la baja en sus 25 años como activista?

Jamás ha habido un aplanamiento de la curva, ni ha bajado. Tengo una Moet guardada: el día que eso baje, me meto una juma. Como cuando cayó Noriega.

¿Por qué eso nunca ha bajado?

Es que Panamá es un caldo de cultivo. No hay educación sexual, los pelaos aprenden de Don Google o de idiotas más perdidos que el hijo de Lindbergh, tienen relaciones mucho más temprano… y a todos les sabe a corn flakes esto y están en las discotecas cogiendo drogas y alcohol.

Eso no es nuevo. Mire Woodstock.

Sí, pero antes uno esperaba unas semanas para tener relaciones. Ahora es el día que se conocen y a veces al día siguiente ni se acuerdan con quién se acostaron.

¿Será que la curva no baja porque hoy hay más gente haciéndose la prueba?

Por eso y porque también hay más gente infectada. Antes, el 90% de los diagnósticos se hacía ya en etapa sida. Ahora ese porcentaje bajó a 50%, que todavía es alto, porque significa que el otro 50% todavía vive sin conocer su condición. Y teniendo relaciones, o sea, infectando.

¿Solo suben los positivos cuando hay campaña o se dan aumentos siempre?

Siempre. Porque muchos van porque tienen sospechas de que lo tienen.

¿Qué porcentaje de prevalencia hay?

En Probidsida, el 4% de las prueba son positivas. En los centros de salud es como 0.6%, porque allá va todo el mundo. Acá vienen porque se sienten en riesgo. La cosa es que todos nos deberíamos sentir así: no nos acostamos con el que tenemos al frente, sino con toda su historia sexual.

¿Cuántas pruebas hace Probidsida?

Como 25 al día. Debiera ser al menos el doble. Y hay pruebas suficientes.

¿Quién paga esas pruebas?

Es una donación de $9 de quien se hace la prueba. Y cuando salimos a actividades o con la unidad móvil, gratis. Pero ni así.

¿Edades más frecuentes en pacientes?

Hace cinco años era mayormente entre 30 y 39 años. Ahora es entre los 20 y 29.

¿Entre personas educadas o no tanto?

60% entre personas educadas.

Proporción de diagnósticos homosexuales versus heterosexuales.

52% de los casos son en heterosexuales; 13 a 14% son homosexuales. Y el resto en los informes de epidemiología lo ponen como desconocido, de gente que dice que no sabe cómo se infectó. Bullshit. Todo el mundo sabe cómo se infectó.

¿Cómo se infectó usted?

Una vez le saqué una muestra a un paciente y no había bioseguridad, y al meter la aguja en el protector me puyé. Es probable que haya sido por eso, pero yo jamás me había hecho una prueba de VIH y yo nunca he sido un santo, así que no sé.

Cuando usted cuenta eso de la aguja en el protector, ¿la gente se lo cree?

Sí, y si no, igual me sabe a cake.

¿Qué hace el gobierno cuando el contagio fue en una entidad pública?

Depende del funcionario que le toque resolver el caso. Si es un imb…, como siempre, no hacen nada.

¿Cuánta gente usa condón siempre?

25%. No hay esa cultura en Panamá.

¿Y qué tan seguro es el uso del condón?

Bien usado, protege más de 99%.

¿Está bien tener sexo sin protección si en la pareja ambos tienen VIH?

Si ambos tienen la carga viral indetectable, sí. El que la tiene así no infecta. El virus pierde su capacidad de transmitirse. Por eso es que el objetivo de la ONU es que todo el mundo se haga la prueba, todo el mundo reciba tratamiento y todo el mundo tenga carga viral indetectable.

Embarazo y VIH, ¿infección 100%?

Con tratamiento, es 1% posible.

La concepción errónea más grande.

Siempre piensan que el que vive con VIH se lo buscó. “¿Quién te mandó a andar en vainas?”. O, “¿cómo estás de salud?”, como si uno estuviera enfermo, cuando la realidad es que cuando estás en tratamiento simplemente eres una persona que vive con VIH. ¡Ah!, y “pobrecito”.

¿Qué posibilidad hay, con tratamiento oportuno, de no llegar a etapa sida?

Lo que mata no es el VIH. Es el temor a hacerse la prueba.

¿Cuántos panameños saben la diferencia entre VIH y sida?

No los que deberían. Una vez en una entrevista, después de darle una clase del tema al periodista, tituló “el doctor con sida”. Por lo menos no me puso sidoso…

Aunque usted sí llegó a etapa sida y casi muere. ¿Se puede volver de eso a VIH?

Sí. A mí me pasó. Fue el 17 de septiembre de 1994. No había tratamiento. Estuve con todas las luces del aeropuerto prendidas para arrancar. Me salvaron Dios y el doctor Néstor Sosa.

Aparte, ¿qué ha sido lo más duro?

Al principio fue horrible. Solo pensaba que me iba a morir y que no iba a poder ver a mis hijas graduarse ni de la escuela. Ya las gradué hasta de las maestrías. En ese momento hice un testamento, me tocó contarle a mis padres y dejé la clínica privada para disfrutar a mis hijas.

¿Cómo manejó el tema en el hospital?

Yo puse otro nombre, porque trabajaba ahí. Si salía positivo todo el mundo me iba a señalar. No me derrumbé con el diagnóstico porque me iba a delatar. Fue un recorrido largo y difícil, pero aquí estoy.

Hoy día, ¿qué tan confidenciales son los resultados de una prueba de VIH?

En Probidsida, 100%. En otros lados no es así. Esa es la triste verdad. A veces hasta te lo ponen en rojo en el expediente.

¿Cuánta gente vive con VIH en el país?

Se habla de 22 mil personas. Ahora pregúntame cuántas dicen que tienen VIH. Pon la mano y te sobran dedos. Literal.

¿De cuánto se estima el subregistro?

Más de 30 mil adicionales. Aunque cada entidad da una cifra distinta. Locura.

¿Cada cuánto hay que hacerse la prueba del VIH? ¿Una vez al año?

Mínimo. Y si tienes muchas parejas, cada cuatro meses.

¿Cuánto necesita Probidsida, cuánto tiene y cuánto aporta el gobierno?

$50 mil al mes. Tenemos $30 mil y el gobierno da el 25% de eso.

Probidsida tiene una línea telefónica. ¿Cuántas de las llamadas son bromas?

Entre 70% y 80%.

¿Hasta cuándo presidirá Probidsida? ¿Nadie es capaz o nadie quiere eso?

Nadie con el perfil… Si no se atreven a decir que tienen VIH, imagínate ahora ser la voz de esta causa.

Si usted fuera homosexual, ¿cuánto menos apoyo económico conseguiría?

Mucho menos. Pero mucho.

Empresas que le han negado ayuda.

El Machetazo y los casinos, que tienen toda la plata y riesgos que llevan a esto.

Empresas conscientes.

Banco General y Copa.

¿Cuántas morales tiene la sociedad?

¡Oh!, demasiadas. Todos estamos expuestos a infectarnos, pero todos miramos con desprecio y rechazamos al que se infecta. Hablamos mucha mie… de valores y de hacer el bien, pero a la hora de ser solidarios, todo se va para el car…

A un positivo en el mercado laboral…

Si no lo sabe el resto, le va bien. Si sí, o lo discriminan o lo botan. Algunas empresas te ponen el examen de VIH como requisito para ser contratado. Eso es ilegal.

¿Y que pidan la prueba para cirugías?

Igual. Los médicos tendrían que cuidarse como si todo el mundo fuera VIH, o en todo caso, hacerse la prueba ellos para que el paciente también esté tranquilo.

¿Cómo les va con los seguros de salud?

Horrible. Un paciente controlado, como yo, no puede pedir un seguro de salud ni un préstamo para comprar una casa. Y tengo 35 años que si hubiera tenido seguro, jamás lo hubiera tenido que usar. Todo hubiera sido ganancia para ellos.

¿Cuánto cuesta su tratamiento al año?

El Seguro y el Minsa lo dan gratis. El problema es que tres o cuatro veces al año no los hay todos.

Cannabis medicinal para pacientes con sida, ¿sí o no?

Sí. Ayuda muchísimo.

La sífilis también subió. Usted como pediatra, ¿que cifras maneja sobre eso?

Horrible. Yo veía cuatro o cinco sífilis congénitas al año. Hoy, en un solo pase de visita, veo tres. Lo bueno es que hay cura.

¿Cree que la del VIH llegará un día?

El virus es muy mutante. Pero quizá el manejo de la vacuna con la covid podría hacer que llegue más rápido.

Últimamente, se le siente frustrado…

Son demasiados años y el número sigue subiendo. Solos no podemos parar ese avance y la sociedad no toma consciencia de su responsabilidad. Me cab… cuando escucho que alguien muere de sida, porque hoy nadie tendría que morirse de eso.

Una línea que usaría en una campaña política para crear consciencia de esto.

Súmate a la lucha, para que tus hijos no sean un número más en las estadísticas.

¿Qué le ha enseñado su condición?

Teniendo la muerte por delante, aprendí a valorar la vida y el inmenso regalo que es abrir los ojos y respirar cada día.

Su consejo a un recién diagnosticado.

No le des explicaciones a nadie, que a nadie le debes nada. Levanta la cabeza, que tienes toda la vida por delante.





