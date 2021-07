Orina de color rojo, ¿cuáles son sus posibles causas?

Si bien la orina de color rojo no suele ser una señal más allá de que hay una infección de orina, sí es importante someterse a unos análisis para comprobar que todo está bien. De esta forma, no solamente nos quedaremos más tranquilos, sino que podremos tratar lo que está provocando que nuestra orina haya cambiado de color de forma inesperada y de un día para otro.

