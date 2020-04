Original Visa, reguesero panameño, da negativo a COVID-19

Para los que no saben, este reguesero colonense es novio de Carlienis . Sí, la artista nueva de reggae a la que en un tiempo se le vinculó sentimentalmente a Boza, cuando aún no estaba firmado por Sony Latinoamérica.

Bueno, hace unas semanas empezó a sentirse muy mal y presentaba algunos síntomas de coronavirus, pero estaba confundido, no estaba seguro de que si estaba o no infectado. ¡Chuzo!

You May Also Like