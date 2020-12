Original Visa dice que ‘La Polla’ lo estafó; ella se defiende: ‘poco hombre’

Los seguidores del artistas destacaron que no entendían qué número de cuenta ella pedía, pues el pago se hizo a través de Yappy. Ella comentó: “No seas tan imbécil, eso es puro ‘show’ que 40 dólares fue un favor. Le he pedido el HP número de cuenta más de 3 veces y solo sube lo que le da la gana. Él tenía todo lo suyo planeado”, dijo Assilem.

Assilem se defendió. Destacó que él solo quería llamar la atención. “¿Cuándo me vas a mandar el número de cuenta que te pedí desde hace rato y no lo mandas?… No mandas el número de cuenta porque estás claro de que tu planteaste esto para que te prestaran atención. Poco hombre”.

No le importa la plata, destacó, sino más bien el gesto, porque esto no se debe hacer.

