Orígenes de nuestro constitucionalismo republicano

Supongo que la Corte Suprema de Justicia, ese receptáculo de virtud y erudición, no escatimará honores al Dr. Colunje en el 190 aniversario de su natalicio, como tampoco le negará reconocimientos el insigne Colegio Nacional de Abogados, dedicado últimamente a repartir medallas a diestra y siniestra (muchas veces, a personas que no las merecen).

