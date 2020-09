Orgullo tricolor | La Prensa Panamá

Los ataques a Panamá por calidad de nuestro registro no tienen sustento. Son ataques comerciales disimulados, de mercenarios a sueldo, que buscan ganar por métodos oscuros lo que no han podido ganarnos en buena lid. Y aunque hay áreas donde se puede mejorar, especialmente en supervisión de formación de gente de mar para reducir la rata de accidentes por error humano, atacar nuestro éxito solo puede surgir por ignorancia o codicia. Coincidentemente, el de Liberia es atacado con un video similar dentro de 48 horas al ataque a Panamá. No creo en coincidencias.

¿Usted cree, respetado lector, que Panamá tendría la confianza de los Aristóteles Onassis de hoy si la calidad de nuestro registro no fuese la mejor del mundo? Las estadísticas no dejan mentir a un bloguero a sueldo, ni al ignorante ni al mal panameño, que por complejo de inferioridad repite las críticas que hacen a su país sin entender que son ataques comerciales mal disimulados.

