Órgano Judicial da una noticia que le agria la Navidad a diputado Arquesio Arias

Ahora tocará a la magistrada Cornejo decidir si acepta el desistimiento o no, en caso de no aceptarlo, se realizará otra audiencia donde se le decretará las medidas cautelares pertinentes y se otorgará seis meses de investigación para esa nueva causa criminal.

Cabe señalar que el diputado del 10-2 saltaba en un pie cuando en el mes de septiembre habían llevado a la víctima de Ailigandi a presentar un escrito de desistimiento para que se le cerrará esta nueva querella que ahondaba su ya deteriorado historial penal, sin embargo el caso no estaba cerrado como el le había hecho creer a sus seguidores, sino que el caso aún se mantiene vigente y el día de hoy, los 9 magistrados ordenaron a la magistrada Maribel Cornejo que se pronuncie si acepta o no el desistimiento de la querellante de Ailigandí .

